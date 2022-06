Ein Viertel der Geflüchteten ist in der Surselva untergebracht

Die Zahl der Menschen aus der Ukraine, welche in der Schweiz und in Graubünden Schutz suchen, steigt nach wie vor an. Allerdings seien die täglichen Anmeldungen inzwischen «etwas zurückgegangen», sagte Marcel Suter, Leiter des kantonalen Amts für Migration und Zivilrecht (AFM), am Mittwoch in Chur vor den Medien. Aktuell befinden sich 1159 Menschen mit Schutzstatus S im Kanton, darunter knapp 500 Kinder und Jugendliche.