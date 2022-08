Ein Unwetter, und alles ist wieder weg

Mittelbündens Val d’Uina: So wird das Schaftobel auch gerne genannt. Die Schlucht zwischen den Gemeinden Albula/Alvra und Bergün Filisur bietet eine spektakuläre Wanderwegpassage mit einem mächtigen Wasserfall, einem in den Fels getriebenen Tunnel, Halbgalerien, einem Pfad in steilen Wänden und wildromantisch-waghalsigen Holzbrücken. Doch aller Grandiosität zum Trotz: Die Route ist seit Jahren offiziell gesperrt; erst 2021 wurde die Schliessung nach einer inzwischen beseitigten Verschüttung im unteren Teil nochmals deutlicher signalisiert. Denn der wilde Weg ist auch ein gefahrvoller Weg.