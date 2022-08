Ein unvergessliches Pfadi-Erlebnis 

Es ist stickig und heiss im vollen Extrazug von Brig nach Ulrichen im Oberwallis. Mehrmals muss die Bahn anhalten, um einen entgegenkommenden Zug abzuwarten. Die Stimmung in den Abteilen ist trotzdem gut, die Vorfreude der Eltern und Angehörigen der Pfadis, die seit bald zwei Wochen am Bundeslager in Goms weilen, ist deutlich spürbar. Dieser Donnerstag ist der letzte Besuchstag, welche das OK des Mova 2022 für die Daheimgebliebenen organisiert hat. An insgesamt zehn Tagen durften die Familien der 30 000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder am Bundeslager (Bula) besuchen.