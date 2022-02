Ein Tierheim sucht einen Platz

Marco Iten führt die Hundeschule Dog Mountain im Oberengadin. Durch seine Arbeit stellte er in den vergangenen Jahren fest, dass der Bedarf an ein Tierheim und vor allem an ein Ferienheim für Hunde und Katzen in der Region gross ist. «Immer wieder werde ich darauf angesprochen», sagt er. Iten ist auch an Tiersuchen beteiligt und dort wird er ständig mit der Frage nach einer Auffangstation konfrontiert.