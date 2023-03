Wie die Glarnerin Nathalie Jenny 113 ukrainische Flüchtlinge betreut

Sie ist unter anderem Immobilienverwalterin, offenes Ohr oder Konfliktlöserin in einem. Das alles gehört zu den Aufgaben der Asylbetreuerin Nathalie Jenny. An diesem klaren, kalten Tag Mitte Februar ist sie als Umzugsorganisatorin im Dienst. Zusammen mit ihrem ukrainischen Mitarbeiter Slawik Klaus fährt sie im weissen Bus in Schwanden vor, weil ein Umzug nach Rüti ansteht.