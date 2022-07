Ein Leben nach dem Mord

von Benno Schwinghammer, DPA

Auf dem Footballfeld war O. J. Simpson für seine geschmeidigen Läufe und Wendigkeit bekannt – abseits des Sports sollte seine spektakuläre Flucht nach dem Mord an seiner Ex-Frau Nicole Brown in die Geschichte eingehen. 95 Millionen Menschen verfolgten das Drama live im US-Fernsehen. Nach Simpsons Festnahme und einem Jahrhundertprozess folgte ein historisch-überraschender Freispruch. Am Samstag nun wird Simpson 75 Jahre alt - und lebt als freier Mann.