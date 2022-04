Ein Lauter, der in Wirklichkeit ein Leiser war  

Er war eine imposante Figur. Einer mit lauter Stimme und noch lauterem Lachen. Geradeaus. Ohne viel «Gschmus», wie es Jacky Donatz mal ausdrückte. Er meinte damit seinen Umgang mit Menschen. «Ich bin ganz sicher kein Böser, aber ich sage, was ich denke, egal, wen ich vor mich habe.» Seine Gradlinigkeit kam gut an. In Zürich, seiner Lieblingsstadt, und auch bei den vielen Prominenten, die er bekocht hat. Donatz war eine imposante Figur – auch dann, wenn er statt mit lauter mit leiser Stimme sprach und nur schmunzelte, statt laut zu lachen.