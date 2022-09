Ein kulinarisches Fest mit Bündner Spezialitäten 

Erstmalig findet an zwei Wochenenden ein Erntedankfest im einzigen Freilichtmuseum der Schweiz statt. Am letzten September- und ersten Oktoberwochenende können sich Besucherinnen und Besucher am «Fest der Feste» mit Musik, Wettkämpfen, Spielen, Workshops und vielem mehr vergnügen. Im Mittelpunkt steht jedoch das kulinarische Erlebnis, und da sind auch diverse Veranstalter aus Graubünden beteiligt. Der Veranstalter bereitet sich auf 5000 bis 7500 Gäste pro Festtag vor.