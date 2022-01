Ein heftiger Wintersturm zieht über die Südostschweiz

So soll es laut dem Wetterdienst Meteocentrale von heute Montag bis in die Nacht auf Donnerstag stark regnen oder schneien. Vor allem in den höheren Lagen sei daher besondere Vorsicht geboten: Die stärksten Schneefälle mit teils über 20 Zentimeter innert zwölf Stunden sind dabei in der Nacht auf Dienstag und erneut in der Nacht auf Mittwoch zu erwarten. So rechnen die Meteorologen bis am Mittwochabend mit Neuschneemengen zwischen 30 und 80 Zentimeter. Durch dieses Wettergeschehen steige die Lawinengefahr. Zudem werde es verbreitet gefährliche Fahrbahnverhältnisse wegen dem Schneefall geben.