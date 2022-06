Ein Fest zum Jubiläum des Frauenstimmrechts 

Die Stabsstelle für Chancengleichheit von Frau und Mann Graubünden lädt dazu ein, am Donnerstag, 30. Juni, in Pontresina das 50-Jahr-Jubiläum des kantonalen Frauenstimm- und Wahlrechts zu feiern. Die Veranstaltung besteht unter anderem aus der Gesangsperformance «Vuschs visiblas – Visible Voices». Die Performance wird um 18 Uhr im Kongress- und Kulturzentrum in Pontresina aufgeführt. Sie zeigt laut Stabsstelle für Chancengleichheit vier Frauen und ihre Lebenserfahrungen und macht die Stimmrechtsthematik sinnlich erlebbar. Anschliessend kommentiert die Gemeindepräsidentin Nora Saratz Cazin das Jubiläum aus Sicht einer aktiven Politikerin. Weiter wird eine mobile Ausstellung zum Thema Frauenstimm- und Wahlrecht präsentiert. Die Ausstellung soll die Besuchenden in die damalige Zeit eintauchen lassen und den Blick für die aktuelle Situation schärfen. Die Schau steht ab 16 Uhr offen. Die Jubiläumsveranstaltung findet im Rahmen des Strassenfestes «Viva la Via» statt.