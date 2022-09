Ein Feiertag der Dankbarkeit

Der Feiertag wird zudem dafür genutzt, auf wichtige politische Themen aufmerksam zu machen. «Die täglichen Schlagzeilen führen uns deutlich vor Augen, wie verletzlich unsere freie, demokratische Gesellschaft ist. Unsere gemeinsamen Werte wie Freiheit, Frieden und Demokratie sind nicht selbstverständlich», schreibt der Regierungspräsident. Auch spricht er im diesjährigen Bettagsmandat über die jüngsten Ereignisse in der Ukraine: «Fassungslos und machtlos müssen wir zuschauen, wie eben diese Werte im Osten Europas mit Füssen getreten werden. Geprägt von der Idee, dass die Zeiten kriegerischer Auseinandersetzungen in Europa vorbei seien, müssen wir ernüchtert feststellen, dass in Europa wieder Panzer rollen, Schüsse fallen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen, Demokratie und Freiheit unterdrückt werden», so Caduff.