Jahresrückblick: Das war der September 2022 in Graubünden

Der Maestro tritt ab

Achtmal Wimbledon, sechsmal Australian Open, fünfmal US Open und einmal French Open – Die Karriere von Federer ist einmalig. Am 15. September verkündet der Tennisprofi jedoch seinen Rücktritt. Seinen letzten Einsatz hat der 41-jährige Basler am Laver Cup in London. In all den Jahren hatte Federer stets eine enge Verbindung zu Graubünden. Er hat nicht nur sein Ferienhaus in Valbella, der Tennis-Maestro trainierte auch oft auf den Bündner Tennisplätzen. Ausserdem schenkte die Roger Federer Foundation der Gemeinde Churwalden eine Kugelbahn im Jahr 2018.