Jahresrückblick: Das war der März 2022 in Graubünden

Auch Laurien van der Graaff verabschiedet sich

An den Schweizer Meisterschaften in Zweisimmen am 25. März verabschiedet sich Laurien van der Graaff vom professionellen Langlaufsport. Geboren in Holland und aufgewachsen in Davos setzte die Bündner Sportlerin des Jahres 2021 ein Ausrufezeichen in der Saison 2011/12, als sie im Sprint in Düsseldorf auf den dritten Rang lief. Ihren Höhepunkt der Karriere erlebte die 35-Jährige an den Weltmeisterschaften 2021. In Oberstdorf gewann sie zusammen mit Nadine Fähndrich die Silbermedaille im Teamsprint.