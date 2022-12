Jahresrückblick: Das war der Februar 2022 in Graubünden

2,4 Millionen für Big Air Chur und kein Medienpaket

Am 13. Februar wird in der ganzen Schweiz abgestimmt. Die Stimmberechtigten von Chur stimmen einer finanziellen Unterstützung für das Big-Air-Event, das jeweils im Oktober stattfindet, zu. Ganz so gross wie in der Churer Politik war die Euphorie an der Urne jedoch nicht. Vom Gemeinderat noch einstimmig befürwortet, fand die Vorlage «Big Air Festival Chur, Durchführung 2022–2026» mit 6380 von 11'376 eingelegten Stimmen die Unterstützung von knapp 57 Prozent der Stimmenden. Mit dem Churer Ja wird der Weg frei für bis zu 2,38 Millionen Franken aus der Churer Stadtkasse zugunsten der First Event AG für die Durchführung der kommenden fünf Ausgaben des Big Air Festivals auf der Oberen Au.

Nein sagte das Bündner Stimmvolk zur Unterstützung der Medien, genauso wie die Mehrheit der Schweiz. Für die privaten Medien in der Schweiz gibt es damit keine zusätzliche finanzielle Unterstützung vom Bund. Verworfen wurde die Vorlage in vielen deutschsprachigen Kantonen. In der Romandie überwog das Ja, weniger eindeutig war das Resultat in den italienischsprachigen Gebieten.