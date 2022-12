Jahresrückblick: Das war der August 2022 in Graubünden

Viele Menschen befürchten, dass Gas und Öl künftig knapp werden könnten. Doch irgendwie muss im Winter geheizt werden, wenn man nicht in der eiskalten Stube sitzen möchte. Die Lösung: Heizen mit Holz. Deshalb herrscht in Graubünden eine grosse Nachfrage nach Brennholz. So gross, dass Holzhandlungen fast nicht mehr mit der Produktion nachkommen.

«Wir bekommen im Halbstunden- oder Stundentakt neue Bestellungen.» – Carlo Jäger, Mitglied der Geschäftsleitung bei Grischa Brennholz

Bronze für Annik Kälin

An den Leichtathletik-Europameisterschaften in München gewinnt Annik Kälin am Abend des 18. Augusts mit einem Schweizer Rekord von 6515 Punkten die Bronzemedaille im Siebenkampf. Die EM ist für die 22-Jährige aus Grüsch der Abschluss eines beeindruckenden Triples. Im Mai stellte Kälin im italienischen Grosseto mit 6398 Punkten erstmals einen Schweizer Rekord auf. An der WM in Eugene überbot sie diese Marke nochmals. Mit Rang 6 katapultierte sie sich mitten in die Weltspitze.