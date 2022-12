Jahresrückblick: Das war der April 2022 in Graubünden

Vincenz muss ins Gefängnis

Was Ende Januar im Zürcher Volkshaus begann, geht am 13. April am gleichen Ort mit einem Paukenschlag zu Ende. Das Zürcher Bezirksgericht verurteilt Pierin Vincenz wegen Betrugs, Veruntreuung, ungetreuer Geschäftsbesorgung und Urkundenfälschung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten. Der frühere Raiffeisen-CEO muss zudem eine bedingte Geldstrafe von 280 Tagessätzen zu 3000 Franken zahlen. Doch das ist noch nicht alles: Für seine Spesenexzesse muss Vincenz rund 250'000 Franken an seinen früheren Arbeitgeber zurückzahlen.