Ein blau-gelbes Zeichen gegen Putins Krieg in der Ukraine

Am Aebi-Transporter auf dem Rathausplatz in Glarus hängen eine blau-gelbe ukrainische Flagge und eine Regenbogenfahne. Vor dem Transporter haben sich am Samstagnachmittag gut 100 Leute zu einer Mahnwache «für Frieden und Freiheit in der Ukraine» versammelt. Parteipolitisch reicht das Spektrum vom SP-Regierungsrat bis zum SVP-Landrat. Der Aebi-Transporter gehört dem Kleintaler Biobauern André Siegenthaler, der die Mahnwache organisiert hat. Siegentahler sagt: «Es geht mir um die Menschen und ihre Würde und darum, dass sie selber bestimmen können, wie sie leben wollen.»