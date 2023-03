Martullo-Blocher kommt an die Näfelser Fahrt

Die General Bachmann Gesellschaft lädt die Bevölkerung zum öffentlichen Apéro ein, der am Vorabend der Näfelser Fahrt um 18.30 Uhr in der Sala Terrena des Freulerpalastes Näfels stattfindet. «Alle sind herzlich eingeladen, sich im Beisein der genannten Gäste in feierlichem Rahmen auf die diesjährige Näfelser Fahrt einzustimmen», schreibt die General Bachmann Gesellschaft. (red)