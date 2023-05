Das Vieh aus Brienz/Brinzauls ist in Sicherheit

Etwas über 50 Tiere – Mutterkühe, zum Teil mit ihren Kälbern – bevölkern schon seit Donnerstag die geräumige Stallung der Bündner Arena in Unterrealta bei Cazis. Jetzt, an diesem Freitagvormittag, erwartet Christian Parli, Geschäftsführer der Graubünden Vieh AG, einen weiteren Tiertransport aus Brienz/Brinzauls. «Man wusste, dass es irgendwann passieren kann. Jetzt ist es so weit.» Mit «es» meint Parli den drohenden Bergsturz, vor dem in diesen Stunden Mensch und Tier in Sicherheit zu bringen sind.