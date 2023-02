Capuns und Plain in pigna rund um die Welt

Am 20. Februar 1938 gingen 54 Prozent der stimmberechtigten Schweizer Männer an die Urne. Sie hatten unter anderem über die Anerkennung des Rätoromanischen als Nationalsprache zu entscheiden. Die Vorlage wurde mit 92 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Als am Abend des Abstimmungstages das Resultat im Radio verkündet wurde, läuteten in verschiedenen rätoromanischen Ortschaften wie Zuoz, Lavin, Disentis oder Andeer die Kirchenglocken angesichts dieser überwältigenden Sympathiekundgebung.