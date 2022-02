Drei Stunden Wartezeit sind im Februar nicht ungewöhnlich

Auf einem Plakat in Grüsch wirbt die RhB mit den Worten: «Unsere Züge stehen nicht im Stau.» Am vergangenen Wochenende wurden Autofahrende vom Prättigau in Richtung Engadin eines Besseren belehrt. Bis zu drei Stunden Wartezeit gab es beim Autoverlad in Selfranga und in Sagliains, und dies über mehrere Stunden hinweg. «Die Lage war so, wie es an den zwei, drei stärksten Wochenenden des Jahres aussieht», sagte Simon Rohner, Leiter Autoverlad Vereina, auf Anfrage. Am Freitag habe es zwar viel Verkehr gegeben, aber die Kapazitäten seien nicht gesprengt worden.