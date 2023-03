Doppelt so viele Tote bei Motorradunfällen

Die Kantonspolizei Graubünden (Kapo) registrierte im vergangenen Jahr insgesamt 2327 Verkehrsunfälle. 17 Menschen kamen dabei ums Leben, 568 wurden verletzt, wie die Kapo am Mittwoch an einer Medienkonferenz in Chur mitteilte. Im Vergleich zum Jahr 2021 veränderte sich die Anzahl Verkehrsunfälle kaum. Damals waren es 2329. Gemäss der aktuellen Unfallstatistik geschahen 2022 insgesamt weniger Unfälle mit Personen-, dafür mehr mit Sachschaden.