Die Zukunft der Lindorna ist gesichert

Seit es den Secondhandshop Lindorna in Scuol gibt, war der Laden am gleichen Standort, nämlich in einem zugigen Lagerlokal des ehemaligen Hotels «Staila». Im vergangenen Jahr kam dann die Hiobsbotschaft: Beide Gebäude wurden verkauft, um darin neuen Wohnraum zu schaffen. Die 17 Frauen, die den Secondhandshop auf freiwilliger Basis betreiben, standen plötzlich vor der Herausforderung, ein neues Ladenlokal zu finden. Kein einfaches Unterfangen in einer Zeit, in der im Unterengadin eine akute Immobilienknappheit herrscht.