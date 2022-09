Die vorläufige Bilanz der Hochjagd ist erfreulich  

Kühle Nächte und klare Tage ohne Nebel – von dieser Witterung hat die Nordbündner Jägerschaft profitiert. Die Jagdstrecke fiel denn auch in den ersten neun von insgesamt 21 Hochjagdtagen «recht ansprechend» aus, wie Hannes Jenny, stellvertretender Leiter des kantonalen Amtes für Jagd und Fischerei, erklärt. Weniger gut waren die Bedingungen am ersten Jagdtag in Südbünden: Es war regnerisch und neblig.