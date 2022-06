Die vielleicht letzte Feckerchilbi 

Das Wetter hat es etwas zu gut gemeint. Drückende Hitze liegt auf der Oberen Au an diesem Samstagnachmittag, während die Sonne am fast wolkenlosen Himmel unnachgiebig auf den Platz brennt. Rund 30 Wagen und Stände bilden einen weiten Kreis, in dem beinahe ein Fussballfeld Platz finden würde – oder gerne auch 2000 oder 3000 Menschen. Aber an diesem Nachmittag bewegen sich auf dem weiten Platz nur drei Abfallsäcke an den eisernen Gerüsten leicht im spärlichen Windchen, dazwischen stehen etwas verloren zwei Securitas-Mitarbeiter.