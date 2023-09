Erdrutsch in Schwanden: Die Glarnersach deckt die Schäden an den Gebäuden ab

Der massive Erdrutsch in Schwanden hat erhebliche Schäden an Gebäuden, Betriebsfahrhabe und Hausrat verursacht. Dieses Ereignis gilt als Elementarereignis und ist versicherungstechnisch abgedeckt, wie die Glarner Gebäudeversicherung Glarnersach mitteilt. Dennoch werde die Erledigung der Schäden in vielen Fällen verzögert, weil das Gebiet unzugänglich sei. Über die genaue Schadenhöhe kann die Glarnersach vorerst nur spekulieren, aber die Gebäudeversicherung erwartet, dass es sich um eines der teuersten Schadenereignisse der letzten 30 Jahre handelt.