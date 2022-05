Die Val Müstair zeigt sich solidarisch mit ukrainischen Schutzsuchenden

Eigentlich wollte Alicia nur ein paar Dankesworte an die Einheimischen richten, doch dann flossen Tränen, bei denen niemand in der Turnhalle von Sta. Maria unberührt blieb. Die junge Frau aus der Ukraine lebt seit Kriegsausbruch in der Val Müstair. Ihre Mutter arbeitete bereits vorher in einem Hotel in Tschierv und holte die Tochter und ihre Mutter nach der Invasion Russlands in die Schweiz.