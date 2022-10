Die Tradition kennt kein Wetterpech

Doch, vor dem Hintergrund des nasskalten Wetters am Sonntag sei er zufrieden: Das sagte Hans Jegen, Präsident des Organisationskomitees (OK) des Prättigauer Alp Spektakels, am Sonntag. Immerhin 6000 Menschen hätten an den beiden Tagen am Anlass teilgenommen – weniger als auch schon. «Für die Wetterverhältnisse waren es dann aber doch noch viele Besucherinnen und Besucher», betonte Jegen.