Die Schlagzeilen des Tages

456 Stunden und 55 Minuten: Das ist die neue Rekordzeit am Engadin Skimarathon.

Mit über zwei Wochen Verzögerung hat der letzte Athlet das Ziel des Engadiner Skimarathons erreicht. Völlig abgemagert kommt er in S-chanf an.

S-chanf (bün) - Es ist ein Rekord. Auf der Datasport-Website steht es schwarz auf weiss: 456 Stunden und 55 Minuten hat Harry Hartmüller aus Thun (BE) für den Engadiner gebraucht. Damit war er exakt 454 Stunden und 24 Minuten langsamer als der Bündner Sieger Roman Furger. Während Furger keine Rekordzeit lief, ist dies Hartmüller gelungen – langsamer war noch nie jemand auf den 42 Kilometer langen Loipe unterwegs.

«Ich habe mich völlig verwachst», ärgert sich der 46-Jährige im Ziel. «Schon auf den ersten Metern hat mich das Feld distanziert.» Schnell hat der Langläufer überhaupt gar niemanden mehr gesehen. «Kurz vor dem Stazerwald bin ich dann wohl falsch abgebogen», erzählt er. «Plötzlich ging es sehr steil bergauf. Ich fragte mich schon, wann der nächste Getränkestand kommt.»

Doch es kam keiner, wie er weitererzählt. «Irgendwann habe ich ein paar Leute getroffen», sagt er. «Aber die haben alle bloss Italienisch gesprochen.» Als er sie nach dem Weg nach S-chanf fragte, haben diese ihn nur blöd angeschaut und gefragt: «Volete acuisitare Hanf? Cannabis?».

Als die erste Nacht einbrach begann sich Hartmann an den Sternen zu orientieren: «Ich wusste, der Morgenstern weist mir die Richtung.» Nach all den Strapazen kam er heute morgen völlig abgemagert an. «Zum Glück haben die Organisatoren den Zielbogen noch nicht abgebaut», sagt der Langläufer. Allerdings habe er sich den Empfang schon ein wenig anders vorgestellt. «Ich bin enttäuscht, eine Bratwurst finde ich nirgends.»