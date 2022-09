Die Patrouille Suisse trainiert wieder über dem Glarnerland

Als Spezialgast beim Training der Patrouille Suisse in Mollis wird der weisse «Papyrus»-Hunter erwartet. Der Hunterverein Obersimmental feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen und besitzt eine der zwei in der Schweiz noch fliegenden Legenden. Der englische Hunter-Jet mit seiner Zeitungsbemalung wird am Trainingsmorgen eine kleine Vorführung in den Himmel über Mollis zaubern und anschliessend landen. Nach dem Mittag wird der Hunter wieder starten und ins Winterquartier, das Flieger- und Fahrzeugmuseum Altenrhein, fliegen.