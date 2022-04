Die Nacht der Sternschnuppen steht bevor

von Nicole Nett und Annina Hartmann

Bekanntlich bringt der April immer wieder interessante Wetterkapriolen mit sich. So konnte man letztes Wochenende beispielsweise einen bemerkenswerten Vollmond beobachten. Spannende Himmelsereignisse gibt es aber auch in der Nacht auf Samstag, wie Meteorologe Roger Perret gegenüber Radio Südostschweiz erwähnt. Endlich flitzen also wieder Sternschnuppen durch den Südostschweizer Nachthimmel, nachdem es im Winter diesbezüglich ruhig blieb. Für das Spektakel zuständig sind sogenannte Lyriden. Es sollen diese Nacht so viele Sternschnuppen zu sehen sein, wie sonst nie. Es lohnt sich also, heute Nacht in den Himmel zu schauen.

Den ganzen Beitrag von Radio Südostschweiz könnt ihr hier nachhören: