Die lange Sorglosigkeit rächt sich

In Graubünden sind ausreichend Schutzräume für die Bevölkerung vorhanden – ausser in den beiden Südbündner Regionen Mesolcina und Bernina (Ausgabe vom 19. Mai). Dass in der Mesolcina 3131 Plätze fehlen, ist seit der Fragestunde in der Aprilsession des Grossen Rates bekannt. In der Region Bernina gibt es laut Martin Bühler, Leiter des kantonalen Amts für Militär und Zivilschutz (AMZ), weitere 1332 Plätze zu wenig.