Die Kraftwerk-Grossbaustelle ist auf der Zielgeraden

Für Gottfried Ötzbrugger ist klar: «So ein Kraftwerk baut man nur einmal im Leben. Es ist eine Herausforderung, aber die Krönung als Bauleiter.» Die Rede ist vom Gemeinschaftskraftwerk Inn (GKI). Am Montag durfte der Ausführungsmanager eine Delegation mit österreichischen Politikern, Medienvertretern und Baubeteiligten durch die Wehranlage in Ovella führen. Allein schon die Lage der Grossbaustelle ist beeindruckend: Eingekeilt zwischen Felsen, an einer engen Stelle über dem Inn, werden Tonnen von Beton und Stahl verbaut.