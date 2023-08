Die «heile» Schwingwelt

In drei Wochen ist es so weit. Mit dem nur alle sechs Jahre stattfindenden Unspunnenfest in Interlaken steht der Saisonhöhepunkt der Schwinger vor der Tür. Das Medieninteresse am Nationalsport steigt seit einigen Jahren immer mehr, das nationale Fernsehen berichtet ebenso wie die Regional- und Lokalzeitungen. Vor einigen Wochen wurde bekannt, welche Schwinger den Nordostschweizer Schwingerverband am wichtigsten Fest des Jahres vertreten dürfen.