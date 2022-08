Die Bestsellerautorinnen und -Autoren von morgen

Das Buch mit den Texten der zehn Gewinnerinnen und Gewinner wird schlussendlich an der öffentlichen Preisverleihung anfangs Dezember in Chur vorgestellt. Dann wird auch gelüftet, wer den Hauptpreis gewonnen hat. Drei von den zehn Jugendlichen haben nämlich die Chance auf einen Platz für den Schreibworkshop im renommierten Hotel Waldhaus in Sils. (red)