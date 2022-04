Dicke Post aus dem Tessin

Es ist nicht das erste Mal, dass er sich aus dem Tessin kritisch zu Vorgängen in seiner alten Heimat zu Wort meldet: der 88-jährige Kurt Bächtold, Gründungsmitglied des Vereins der auswärtigen Liegenschaftsbesitzenden Bergün (ALB), Mitglied von Bergün Filisur Tourismus (BFT) und in den vergangenen Siebziger- und Achtzigerjahren selbst im Bergüner Tourismus aktiv. Um seinem Unmut Luft zu machen, hat er diesmal den Weg über ein Inserat in der aktuellen Ausgabe der Lokalzeitung «Pöschtli» gewählt.