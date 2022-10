Der Uhu in Graubünden

Wie weiter aus dem Monitoring hervorgeht, konnten im Kanton 26 Uhus, die ihr Revier in Graubünden haben, nachgewiesen werden. Zudem wurden zehn Jungvögel registriert. Am grössten dürfte die Wahrscheinlichkeit, einen Uhu anzutreffen, im Engadin sein. So wurden im oberen Engadin zwischen Susch und Maloja sechs Paare und ein Revier mit einem Einzelvogel nachgewiesen. Im Unterengadin leben zudem vier weitere Paare.