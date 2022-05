Der Sinn hinter Blitz und Donner

Es gibt kaum ein Gewitter, bei welchem es nicht regnet. Das hat einen Sinn: Durch Aufwinde in den Gewitterwolken gelangt das Wasser in den Wolken zunächst nicht nach unten. Es gefriert und schliesst sich mit anderen Wasserpartikeln zusammen. Die Aufwinde halten das gefrorene Wasser so lange oben, bis es zu schwer wird. Darauf kommt das Wasser bei uns als Regen oder Hagel an. Auch wenn dies manchmal sehr unangenehm sein kann, ist es sogar gut, wenn es regnet. Ein Gewitter ohne Regen kann nämlich gefährlich sein und schlimmstenfalls die Umgebung in Brand setzen. Bei Regenfall hingegen kann der Brand gelöscht werden.