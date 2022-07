Der Damm ist gebrochen

von Peter Stäuber, London

Sind es Stunden, Tage oder Wochen? Über die Frage, wie lange Boris Johnson noch in der Downing Street ausharren kann, wurde am Mittwoch in Westminster eifrig spekuliert. Dass er bald gehen muss, daran zweifeln wenige – Kollegen, Kommentatorinnen und Politikexperten sind sich einig, dass Johnsons Amtszeit nach knapp drei Jahren ihrem Ende zugeht, und zwar schnell. «He’s toast», hört man immer wieder: Er ist erledigt.