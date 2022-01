Der Bartgeier befindet sich im Höhenflug

Der Bartgeier und der Iberische Luchs gehören zu den Gewinnern im Tierreich, wie die Jahresbilanz 2021 des WWF zeigt. «2021 war für die Bartgeier ein absolutes Erfolgsjahr», heisst es in der aktuellen Medienmitteilung. Im gesamten Alpenraum gab es einen Zuwachs von 50 Junggeiern. 44 Junggeier schlüpften wild, sechs Jungvögel wurden ausgewildert. In den Alpen fliegen damit wieder über 300 Bartgeier. «Das internationale Wiederansiedlungsprogramm, das vor über dreissig Jahren startete, ist also auf guten Wegen», lautet das Fazit des WWF.