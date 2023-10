Besucherandrang übertrifft Erwartungen des Gewerbes

Die Gewerbeausstellung Gewa in Eschenbach lockte übers Wochenende viel Volk an. «Wir schätzen, dass gesamthaft rund 10 000 bis 12 000 Personen den Anlass besucht haben», sagt OK-Präsident Jürg Hüppi auf Anfrage der «Linth-Zeitung». Am Sonntagmorgen seien die Leute Schlange gestanden vor dem Einlass. Entsprechend zufrieden ist man seitens Organisatoren: «Unsere Erwartungen wurden absolut übertroffen», bilanziert Hüppi.