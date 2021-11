«Davos» fliegt an der Erde vorbei

Dieses Manöver sei unerlässlich, um die Energie der Sonde zu verringern und sie für den nächsten nahen Vorbeiflug an der Sonne auszurichten, so die ESA. Die kurze Rückkehr berge aber auch Risiken, denn die Sonde fliege dabei durch Regionen mit Weltraummüll. Der Vorbeiflug an der Erde markiert laut Mitteilung das Ende des Reisestadiums und den Beginn der wissenschaftlichen Phase. Dabei wird sich das Raumschiff der Sonne bis auf 50 Millionen Kilometer nähern. Von der Schweiz aus wird der Vorbeiflug der Sonde nicht zu beobachten sein, sie wird sich der Erde über Nordafrika und den Kanarischen Inseln in Höhe von 460 Kilometern am nächsten befinden. (béz)

Und so wird die Rückkehr ablaufen (Erklärvideo auf Englisch):