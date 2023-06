Auch Bündner Krankenversicherer ÖKK von Hackerangriff betroffen

Wie es im Artikel von «Watson» heisst, handelt es sich beim Hackerangriff nicht um Ransomware-Attacken. Bei diesen versuchen Angreifer die IT-Systeme der Opfer mit einer Schadsoftware zu verschlüsseln. Vielmehr nutzte die «Clop»-Bande Schwachstellen in der Software Moveit Transfer, um heimlich Daten von den Servern der betroffenen Unternehmen zu stehlen. Am Donnerstag prangten nun auf der Leak-Seite der Cyberkriminellen zahlreiche Namen von bekannten Unternehmen: Aufgelistet waren auch ÖKK und die in der Schweiz tätige Ferienparkbetreiberin Landal aufgelistet. Das niederländische Touristikunternehmen betreibt unter anderem ein Ferienresort auf der Lenzerheide.