«Das war ein Grund, in die Heimat zurückzukehren»

Die Geschichte ist legendär. Mit Fellen sollen sie von der Bergstation des Sedruner Sessellifts Cungieri – die Nachbarn in Tujetsch hatten schon seit Mitte der Fünfzigerjahre Transportanlagen am Berg – ins Gebiet am Piz Ault hinaufgestiegen sein, die beiden «Väter» des Disentiser Skigebiets. Der Einheimische Pius Condrau wollte den Düsseldorfer Heinz Capelle überzeugen: Die einer Adelsfamilie gehörenden Arenbergischen Gesellschaften, deren Geschäftsführer Capelle war, sollten als potente Investoren in Condraus Bergbahnprojekt einsteigen.