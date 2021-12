Das war der September 2021 in Graubünden

Covid-19-bedingt fällt die Schlagerparade auch im Jahr 2021 ins Wasser. Ganz verzichten auf «Hossa!»-Rufe und Schlagerhits müssen die Churerinnen und Churer aber nicht. Als Ersatzanlass steigt am Samstag, 25. September, auf dem Arcas eine Schlagerparty. Fast 1500 Personen feiern farbenfroh und ausgelassen – inklusive Hossamobil und verschiedenen DJs. Am gleichen Wochenende steigen in Chur noch zwei weitere Anlässe: Die Kundgebung «Klimasamstig», an der rund 150 Personen vor den gefährlichen Folgen des Klimawandels warnen. Und das «Freiheitspicknick» mit ebenfalls rund 150 Teilnehmenden.