Das war der Oktober 2021 in Graubünden

Frauenpower für die Rumantschia

Gleich zwei Nova für die romanische Dachorganisation: Erstmals in der Geschichte der Lia Rumantscha ist ihr Präsidium in Frauenhand und in einem Co-Präsidium. Am Samstag, 30. Oktober, wählt die Delegiertenversammlung Gianna Luzio und Urezza Famos als Co-Präsidentinnen. Mit dem sich ergänzenden Duo soll ein breites Feld an Kompetenzen abgedeckt werden. Gegenkandidaturen gab es keine. Die beiden Frauen folgen auf Johannes Flury, der wegen Altersbeschränkung demissionieren musste.