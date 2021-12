Das war der November 2021 in Graubünden

Am Mittwoch, 3. November, kündigt Dario Cologna in seiner Wahlheimat Davos seinen Rücktritt vom Langlaufsport an. Nach dem Olympiawinter 2021/22 soll Schluss sein.

Der Schritt ist keine Überraschung. Leicht fällt dem 35-jährigen Vollblutathleten der baldige Abschied von der grossen Bühne aber definitiv nicht. Cologna verschob Grenzen im Schweizer Langlaufsport. Er gewann 2010 in Vancouver, 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang viermal Olympiagold. Je viermal siegte er auch bei der Tour de Ski und im Gesamtweltcup.