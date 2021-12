Das war der Juni 2021 in Graubünden

Am 4. Juni wird Laurien van der Graaff als Bündner Sportlerin des Jahres ausgezeichnet. Es ist der verdiente Lohn für die 34-jährige Davoser Langläuferin, die bei dieser Wahl zuvor bereits mehrfach Ehrenplätze belegt hatte. Diesmal führte in der zur Hälfte durchs Publikumsvoting sowie von einer Jury durchgeführten Wahl kein Weg an der Sprint-Spezialistin vorbei. Van der Graaff hatte im Februar an den Weltmeisterschaften in Oberstdorf mit Nadine Fähndrich die Silbermedaille im Teamsprint gewonnen.

Skicrosser Alex Fiva wird auf den 2. Rang gewählt. Seit Anfang des Jahres ist er Weltmeister. Am drittmeisten Stimmen bekommt der Freeskier Kim Gubser. Den Bronzeplatz belegte er ebenso an der WM im Big Air.

Skirennfahrerin Celina Niederhauser ist Bündner Behindertensportlerin des Jahres und der VC Surselva wird Bündner Sportverein des Jahres. Für Mountainbiker Janis Baumann ist die Auszeichnung zum Bündner Newcomer des Jahres der Lohn für eine starke letzte Saison bei den Junioren.