Das war der Dezember 2021 in Graubünden

2. Evakuation an der Gäuggelistrasse in Chur

Am ersten Freitag im Dezember bricht an der Gäuggelistrasse in Chur ein Feuer aus. Mehrere Patrouillen der Stadtpolizei Chur und Angehörige der Kantonspolizei Graubünden evakuieren rund 30 Personen aus dem Gebäude. Diese finden in einer Turnhalle und anschliessend in einem nahe gelegenen Restaurant vorübergehend Unterschlupf.