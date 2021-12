Das war der August 2021 in Graubünden

Das Liechtensteiner Adelshaus «expandiert» nach Graubünden: Im August wird bekannt, dass Prinz Rudolf von und zu Liechtenstein das Schloss Marschlins bei Igis gekauft hat. Das Anwesen ist ein Bündner Kulturgut. Nach den Salis war es 90 Jahre in bürgerlichem Besitz. Der 45-jährige Käufer ist ein Neffe des liechtensteinischen Monarchen Fürst Hans-Adam II und der jüngste Sohn von dessen Bruder Philipp. Ein klingender Name als neuer Schlossbesitzer in Graubünden also.